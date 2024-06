Europee 2024, attacco russo in Olanda: sistemi in tilt. Cosa può accadere tra due giorni

06 giugno 2024 a

I siti web di diversi partiti politici sono stati attaccati in Olanda, dove oggi sono iniziate le operazioni di voto per le elezioni europee. Lo riferisce l’emittente Nos, spiegando che si è trattato di attacchi DoS e sottolineando che si è trattato di un inconveniente per gli elettori che volevano cercare oggi informazioni sui candidati alle europee e sulle loro posizioni. Sono stati colpiti i siti del Partito per libertà (Pvv) del leader di estrema destra Geert Wilders, del Forum per la Democrazia di Thierry Baudet (FvD) e del partito Appello Cristiano Democratico (Cda). Secondo quanto riporta l’Algemeen Dagblad, i siti sono successivamente tornati accessibili.

Il gruppo di hacker filorusso Hacknet ha scritto che continua "ad attaccare i siti web dei Paesi Bassi e dei loro partiti", riporta ancora Nos. E quanto accaduto in Olanda di fatto apre nuovi interrogativi su quello che potrebbe accadere anche nel nostro Paese sabato 8 giugno e domenica 9 giugno quando milioni di italiani si recheranno alle urne per esprimere il proprio voto in queste Europee 2024.

I servizi di intelligence di tutta Europa sono in allarme per possibili attacchi hacker in questa tornata elettorale in cui tutto il vecchio Continente avrà gli occhi del mondo puntati addosso. Insomma dall'Olanda è arrivato il primno campanello d'allarme che nessuno può ignorare.