Europee 2024, lo spoglio in diretta: affluenza alle 19 al 39,12%

09 giugno 2024 a

L'Europa chiamata a rinnovare l'Europarlamento. Uno snodo decisivo, quello di queste elezioni europee 2024: sul tavolo ci sono una serie di questioni cruciali, dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente alla transizione ecologica, oltre alla partita sul mercato dei capitali e il debito comune. Un voto che, ovviamente, avrà ripercussioni anche sulla politica interna italiana, sulle forze di maggioranza così come quelle di opposizione. Un voto che nel nostro Paese è stato celebrato in due giorni, urne chiuse alle 23 di domenica 9 giugno. Segui lo spoglio in diretta su www.liberoquotidiano.it

Ore 19.21 - Alle 19 affluenza al 39,12%

Per le elezioni europee in Italia alle 19 ha votato il 39,12% degli aventi diritto. Sono i dati parziali del Viminale pubblicati sul portale Eligendo, relativi a 32.454 sezioni su 61.650.

Ore 19.12 - Europe Elects stima un'affluenza in calo in Ue al 38,7%

Secondo una stima elaborata da Europe Elects, aggregatore indipendente di dati e previsioni elettorali, l'affluenza totale registrata finora in tutta l'Ue è del 38,7% (esclusa la Grecia). Rappresenta un calo di 0,5 punti rispetto al 2019, quando si è registrato l'affluenza finale più alta dal 1994. In Germania l'affluenza risulta essere al 64%, +2 rispetto al 19. In Spagna, all'opposto, rispetto a 5 anni fa è crollata di 11 punti, scendendo al 38,3% alle 18.