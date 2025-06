Le nozze di Bezos alzano gli ascolti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (TGR - Rai 3) Manna per l’immagine italiana o iattura? La vicenda dei contestatori “no global” alle nozze fra Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sánchez monopolizza stampa e tv italiane e internazionali. In prima linea la TGR Rai del Veneto con molti servizi che spingono “Buongiorno Regione” in onda la mattina alle 7.30 sopra il 12% di share. I tg nazionali capitalizzano in media un +0.5% quando toccano l’argomento, come il Tg1 delle 20 di giovedì al 25% o l’edizione serale di Studio Aperto di domenica oltre il 7%.

Idem i talk, con “Pomeriggio Cinque News” al 17% o "La vita in diretta" al 22%. Ma se Bezos fosse stato di sinistra, ci sarebbe stato tutto questo can can? Intanto però il pubblico pare gradire. Ne parlano pure le tv americane, occasione per mostrare le bellezze della città lagunare ma anche eccellenze venete come prosecco, Arena di Verona e ville Palladiane. Insomma, se paragonata ai conflitti epocali in corso, questa faida tipicamente italiana non sembra esser presa molto sul serio, ma garantisce pubblicità gratuita.