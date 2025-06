I Cesaroni, la clamorosa lite Amendola-Ricci: "Chi ti vuole bene non ti tradisce"

Claudio Amendola, presentando la nuova stagione de I Cesaroni, critica aspramente gli attori che hanno abbandonato la serie. "Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra. A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione», dichiara polemico.

Amendola rincara la dose: "Sono tutti attori che ci hanno detto "Arrivederci e grazie, ci fa schifo"". Ironizzando su chi potrebbe voler rientrare nel cast, aggiunge: "Uno dice "adesso torno. Sto a casa da un po', forse è il caso che torno a farlo". Ci potevi pure pensare prima". Conclude con un tono deciso: "Porte aperte per chi porta. Chi non porta, parta pure. C'è un velo di polemica?".

Infine, sottolinea la soddisfazione per chi è rimasto: "Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere".Elena Sofia Ricci, chiamata in causa, non risponde direttamente ma pubblica su Instagram una citazione che sembra una replica velata: "Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta". Le tensioni tra Amendola e gli ex colleghi emergono chiaramente, lasciando spazio a ulteriori speculazioni.