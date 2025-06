Ivan Grieco in piazza tra i pacifisti a Roma con la bandiera ucraina: che fine fa

La Palestina , invece, è il campo di gioco perfetto per sciorinare indignazione di piazza e identitarismo e sbandierare senza troppa vergogna i peggiori incubi del 900, dall' anti-semitismo travestito da " anti-sionismo " alla pericolosissima noncuranza con cui (non) si guarda da tempo a certe frange del terrorismo islamico incarnato in questo caso da Hamas .

Su TikTok è diventato virale un video pubblicato da Ivan Grieco, che si è unito al corteo cosiddetto pacifista "Disarmiamoli" andato in scena sabato a Roma, organizzato da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e varie anime "minori" ma molto influenti della sinistra radicale italiana, comunisti di Potere al popolo in testa. Una piazza palesemente proPal, e questo purtroppo era assai prevedibile. Ma anche anti-ucraina, e questo fa parecchio effetto.

Come si vede nel filmato pubblicato anche da Il Secolo d'Italia, Grieco si presenta tra i manifestanti con la bandiera gialloblu di Kiev, peraltro attaccata a quella della Palestina. L'unica, tra i tanti vessilli rossi, bianco-rosso-nero-verdi o arcobaleno. Viene subito circondato da alcuni attivisti: "Abbiamo deciso che qui non si sfila con la bandiera ucraina", gli intimano. Il video è girato in soggettiva, smartphone alla mano. Si sentono gli insulti dei membri dei centri sociali e dei collettivi studenteschi, le proteste di "normali cittadini" che equiparano la bandiera ucraina a una svastica nazista, proprio come sui social ripete il martellante tam tam della propaganda russa.