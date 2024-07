FdI, Antonella Sberna vicepresidente dell'Europarlamento: colpo storico a Bruxelles

17 luglio 2024 a

Eletti a scrutinio segreto cartaceo 11 vicepresidenti del Parlamento europeo al primo turno di votazione e 3 al secondo e spiccano due nomi italiani: sono quelli di Pina Picierno, veterana del Pd a Strasburgo e big del gruppo Socialisti e democratici, e quello di Antonella Sberna, membro di Fratelli d'Italia e del gruppo ECR, conservatori e riformisti.

Se la scelta della Picierno è in continuità con il passato e in qualche modo annunciata, la Sberna rappresenta una grande novità per l'Europarlamento: "Per la prima volta un rappresentante della destra italiana viene eletto alla vicepresidenza del Parlamento europeo. Siamo quindi molto soddisfatti per l'elezione della collega Antonella Sberna, alla sua prima esperienza come eurodeputato", hanno sottolineato in una nota Nicola Procaccini, copresidente del Gruppo di Ecr all'Europarlamento, e il capodelegazione di FdI a Bruxelles Carlo Fidanza.

"Si tratta di un importante riconoscimento per l'azione politica svolta da Fratelli d'Italia anche in ambito europeo e all'interno del gruppo dei Conservatori europei che raddoppiano le vicepresidenze grazie alla rielezione dell'eurodeputato Roberts Zile - proseguono i due meloniani -. Un ruolo di prestigio che consentirà al nostro partito e all'Italia di poter rappresentare al meglio le istanze e gli interessi dell'Italia in Europa".

"Dedicherò il massimo impegno al ruolo istituzionale che oggi mi è stato riconosciuto, un ruolo che ricoprirò in rappresentanza del gruppo dei Conservatori europei - sono state invece le parole della Sberna -. Desidero ringraziare anche tutti i deputati degli altri gruppi politici che hanno scelto di sostenermi. Lasciatemi infine ringraziare la mia comunità politica, e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il copresidente del gruppo ECR Nicola Procaccini e il capodelegazione di FdI Carlo Fidanza. Il fatto che per la prima volta il nostro partito esprima,- conclude Sberna - attraverso la mia persona, la vicepresidenza del Parlamento europeo, mi rende orgogliosa e consapevole del cambiamento politico che con lentezza, ma inesorabilmente, si sta verificando all'interno delle istituzioni europee".

Classe 82, laureata in Pubbliche Relazioni a Milano e con esperienze di lavoro presso il Parlamento Europeo a Bruxelles e presso il Consolato Generale d'Italia a Los Angeles in California, la Sberna vanta anche un passato di 8 anni presso il Senato della Repubblica e fino al 2023 ha lavorato per una agenzia di Comunicazione e relazioni istituzionali. E' sposata e ha tre figlie. Nel 2013 e nel 2018 al Comune di Viterbo diventa Assessore ai servizi sociali, politiche giovanili e della famiglia e rapporti con l'UE. Prima degli eletti nella lista di Fratelli d'Italia nel 2022, è stata consigliere al Comune di Viterbo.