Ursula von der Leyen vuole una donna? Dublino risponde "vaffa"

Quote rosa? No grazie. Il governo irlandese non ha intenzione di proporre per il ruolo di commissario anche il nome di una donna dopo aver proposto quello dell’ex ministro delle Finanze, Michael McGrath (liberale di Renew) al posto della commissaria uscente (ai Servizi finanziari), Mairead McGuinness (Ppe). Ursula von der Leyen non aveva preso bene l’avvicendamento femmina-maschio e aveva scritto a Dublino una missiva chiedendo un secondo nome. Femminile. «La chiara decisione del Governo è stata quella di nominare l’ex ministro delle Finanze Michael McGrath. La lettera (di Ursula von der Leyen, ndr) è arrivata e la prenderemo in considerazione. Ma penso che vogliamo essere onesti con tutti oggi, il candidato era McGrath, un ministro senior del governo allora», ha spiegato il ministro degli Esteri, Micheal Martin.

La scorsa settimana il premier Simon Harris aveva escluso la proposta di un secondo nome. «Prendiamo molto sul serio la parità di genere. Ci sono state occasioni in cui l’Irlanda ha inviato due nomi, altre in cui ha inviato un nome, ci sono state occasioni in cui abbiamo inviato un nome ed era solo una donna, in altro solo un nome di un uomo. In questa occasione, inviamo il nome di McGrath, senza mancare di rispetto al punto di vista della presidente.

Per due motivi: uno, i trattati consentono agli Stati membri di scegliere il loro commissario; in secondo luogo, abbiamo appena chiesto al nostro ministro delle Finanze di lasciare il suo incarico. Si è dimesso dal gabinetto e ora si sta preparando molto intensamente. E penso che sia importante fornirgli questa certezza». Punto e basta.