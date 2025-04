Papa Francesco è morto, le reazioni da Meloni, Milei e Trump

E' morto Papa Francesco. Lo ha annunciato Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle - le sue parole - con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina - lunedì 21 aprile, ndr - il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa.Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.”

Tutta la politica si stringe al pontefice. "È con profondo dolore che questa mattina ho appreso che Papa Francesco, Jorge Bergoglio, è mancato oggi e ora riposa in pace. Nonostante le differenze che oggi sembrano irrilevanti, è stato per me un vero onore averlo potuto conoscere nella sua gentilezza e saggezza", scrive su X il presidente argentino Javier Milei, suo connazionale, pubblicando una foto che ritrae il Papa con la bandiera dell'Argentina. "Come Presidente, come argentino e, fondamentalmente, come uomo di fede, saluto il Santo Padre e sono vicino a tutti noi che oggi affrontiamo questa triste notizia", continua Milei. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dedicato un bel messaggio in ricordo di Papa Francesco: "Riposa in pace, Papa Francesco! Che Dio lo benedica e benedica tutti coloro che lo hanno amato!".

"L'Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo". Così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola su X. "'Il Papa del popolo' sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza per la pace, la compassione per l'uguaglianza e la giustizia sociale. Possa riposare in pace", ha concluso. Stesso discorso per Ursula von der Leyen: "Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore cosi' puro per i meno fortunati. Il mio pensiero va a tutti coloro che soffrono per questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell'idea che l'eredita' di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole".