Roberta Metsola e il cognato, esplode lo scandalo a Bruxelles

La presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, ha nominato il cognato a capo dell’ufficio di gabinetto. Si tratta di Matthew Tabone, arrivato a Bruxelles nel 2013 come capo della segreteria dell’allora eurodeputata “semplice” Metsola.

È da allora, quindi da undici anni, che Tabone fa parte del gruppo di lavoro. Subentra a Leticia Zuleta De Reales Ansaldo, la quale è stata nominata direttrice per le relazioni con i parlamenti nazionali del parlamento europeo. Nel 2022 la maltese Metsola aveva già tentato di nominare Tabone a capo del suo ufficio di presidenza, ma il momento l’aveva sconsigliato dato che Bruxelles era in pieno scandalo “Qatargate”.

Il regolamento del parlamento europeo vieta agli eurodeputati di contrattualizzare parenti diretti, ma Tabone, che guadagnerà circa 20mila euro al mese, non è considerato un parente di primo grado. Dunque nulla di irregolare. L’intenzione di Metsola, esponente del Partito Popolare Europeo, è quella di portare avanti per altri due anni e mezzo il mandato che le è appena stato rinnovato per poi candidarsi alle elezioni maltesi.