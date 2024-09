Ue, i diktat verdi fanno affondare l'auto europea

Michele Zaccardi 07 settembre 2024 a

L’ultimo annuncio arriva dal Giappone: Toyota taglierà di un terzo la propria produzione di veicoli elettrici entro il 2026. Una revisione al ribasso dell’obiettivo che il colosso giapponese ha deciso in seguito al significativo rallentamento delle vendite di auto elettriche a livello mondiale. Nel 2026, dunque, la produzione sarà pari a un milione di veicoli contro il milione e mezzo previsto in precedenza. In percentuale, si tratta di un taglio del 33%. La retromarcia del colosso giapponese è però solo l’ultima in ordine di tempo. Pochi giorni fa anche Volvo Cars ha rivisto il proprio piano industriale, abbandonando l’obiettivo di diventare completamente elettrica entro il 2030. La casa automobilistica svedese continuerà dunque a offrire alcuni modelli ibridi nella sua gamma. Negli Stati Uniti, Ford, General Motors e altri produttori hanno ritardato o cancellato i nuovi modelli elettrici per evitare di investire su veicoli che non stanno riscontrando il favore dei i consumatori. (...)