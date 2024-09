Draghi ha ragione: basta ideologia o l'Ue crollerà

10 settembre 2024 a

a

a

Si può essere o meno d’accordo con le cure proposte da Mario Draghi. E i dubbi, come spiega nel dettaglio Daniele Capezzone nell’articolo a fianco, sono tanti e legittimi. Su diagnosi e prognosi, però, c’è meno da storcere il naso: l’Europa così com’è, e com’è stata finora, si sta scavando la fossa da sola. Non fosse stato l’ex premier a mollare questi sganassoni che, piaccia o no, arrivano anche belli forti sul viso di Ursula von der Leyen e dei suoi principali sponsor Emmanuel Macron e Olaf Scholz, i due perdenti delle Europee a cui è stato consentito di imporre a Bruxelles la fotocopia del passato, staremmo qui a parlare di un pericoloso estremista che vuole sfasciare tutto.