Generale Vannacci, terremoto-Ue: "Sospeso dal ruolo di vicepresidente"

Roberto Vannacci "è stato sospeso nelle funzioni di vicepresidente del gruppo". È quanto dichiarato ai cronisti dal capodelegazione dei lepenisti Jean-Paul Garraud a margine della conferenza stampa organizzata dai Patrioti. Dalla scorsa estate si vociferava riguardo un possibile provvedimento contro il generale. "Sino a due giorni fa risultavo presidente, nessuno mi ha detto nulla. Devo vedere sul sito. Contano i documenti ufficiali, io non ho ricevuto nulla di ufficiale a riguardo. Sino a due giorni fa sul sito ero riportato come vice presidente, ora non lo so", ha detto Vannacci ai giornalisti che gli hanno chiesto in merito. "È un problema solo per voi questo, io non devo rispondere ai problemi della stampa", ha inoltre reagito Vannacci.

Nei giorni scorsi Vannacci si era molto schierato in difesa di Matteo Salvini sul caso Open Arms. "Come uomo di Stato e con profondo rispetto delle istituzioni, esprimo la mia solidarietà al ministro Matteo Salvini per le difficili vicende giudiziarie che sta affrontando. Sono convinto che l'azione politica e amministrativa debba essere sempre guidata dalla tutela degli interessi del Paese e dal rispetto delle leggi." Così il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega.

"Al contempo, nutro piena fiducia nel lavoro della magistratura e nel nostro ordinamento statale, che dispone di tutti gli strumenti necessari per partorire una decisione equa, capace di chiarire la buona fede e l'evidente legittimità degli intenti che hanno guidato le azioni del ministro Salvini. Sono certo che la sua condotta, volta palesemente alla difesa dell'interesse nazionale, sarà riconosciuta conforme alla legge e allo spirito delle istituzioni democratiche", aveva concluso Vannacci.