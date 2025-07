Maturità, il generale Vannacci asfalta chi fa scena muta: "Vita da frsutrati"

"Chi si rifiuta di sostenere gli esami, di qualsiasi tipo essi siano, deve essere bocciato". Roberto Vannacci risponde così a chi si sottrae all'orale di Maturità. Una prassi ormai in voga tra gli studenti "ribelli" nei confronti del governo. Per il vicesegretario della Lega esiste sì "la libertà di protestare ma chi lo fa contravvenendo regole e norme si deve anche assumere la responsabilità delle proprie azioni". D'altronde lo studio e la formazione sono essenziali. "La scuola torni a essere dura e selettiva e a insegnare ai giovani la vita, quella vera, non quella percepita - è l'appello del generale arrivato su Facebook -. La vita è dura e selettiva, ragazzi, se non volete fallire e vivere da frustrati, preparatevi".

L'ultimo caso è quello del liceale di Desenzano. Enea Zenoglio. Lo studente, ribellandosi al governo "di estrema destra", non si è presentato all'esame. "I due scritti - ha detto a Radio Onda d’Urto - sono stati l’origine del mio gesto. Il voto della prima prova ho ritenuto che non fosse rappresentativo del mio percorso scolastico degli ultimi cinque anni. La seconda prova era in linea con quello che ho sempre fatto, anche se potranno testimoniarlo tutti i miei compagni di scienze umane, la traccia era particolarmente difficile".