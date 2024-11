Ue, Salis contro la nomina di Fitto a Commissario europeo: "Come può ricoprire quell'incarico?"

12 novembre 2024 a

Ilaria Salis si è esposta sui social per tentare di bloccare la nomina di Raffaele Fitto a Commissario e Vicepresidente Esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione europea. "Come può Raffaele Fitto - ha scritto su X l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra -, esponente di Fratelli d'Italia, partito che ha voluto spaccare l'Italia e penalizzare ulteriormente il Sud e le isole con la riforma sull'autonomia differenziata, essere considerato adatto al ruolo di Commissario e Vicepresidente Esecutivo per la Coesione e le Riforme?".

Dopo neanche un minuto, un altro tweet sempre per attaccare l'esponente del governo Meloni. "Perché Raffaele Fitto - ha scritto ancora Salis -, membro del gruppo Ecr, che non ha sostenuto la presidenza von der Leyen, dovrebbe diventare Commissario e Vicepresidente Esecutivo, spostando così ulteriormente a destra l'Unione europea?".

La presa di posizione di Salis è arrivata dopo che in mattinata lo stesso Fitto era intervenuto nel corso dell'audizione al Parlamento europeo, utilizzando un tono distensivo con i suoi ex colleghi. "Il modo migliore per andare avanti è avere un dialogo aperto e costruttivo nonostante opzioni politiche diverse: le nostre diverse storie sono la nostra forza. L'Europa è casa nostra: abbiamo la responsabilità comune per lavorare a favore del benessere dei nostri cittadini", ha dichiarato Fitto.