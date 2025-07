Dazi, Trump: "Derubati per anni dagli amici!". E la Francia: "Rappresaglia"

Donald Trump non cambia rotta e ribadisce la sua linea dura sul commercio internazionale e sui dazi. Dalla sua piattaforma Truth, il presidente degli Stati Uniti è tornato a parlare delle tariffe, indirizzando un messaggio chiaro sia agli alleati che ai rivali: "Gli Stati Uniti sono stati derubati sul commercio (e anche sul piano militare!) sia da amici che da nemici per decenni. Questo ha avuto un costo di migliaia di miliardi di dollari, ed è semplicemente insostenibile - e non lo è mai stato!". Parole pesantissime, come sempre. Nel suo intervento, Trump ha anche fatto appello alla consapevolezza internazionale, suggerendo un cambiamento di prospettiva: "Gli altri Paesi dovrebbero prendersi un momento e dire: 'Grazie per il lungo giro gratis durato anni, ma sappiamo che ora dovete fare ciò che è giusto per l'America'. E noi dovremmo rispondere dicendo: 'Grazie per aver compreso la situazione in cui ci troviamo. Lo apprezziamo molto!'".

Intanto, sul versante transatlantico, i rapporti tra Washington e Bruxelles restano tesi ma c'è ancora uno spiraglio per il dialogo. Dopo l’invio, sabato, di una lettera da parte di Trump con l'annuncio dei dazi fissati al 30 per cento, l’Unione Europea ha deciso di mantenere la calma. Nessuna reazione impulsiva, ma un approccio improntato alla diplomazia: si punta a una trattativa per trovare un accordo che sia realmente equo. La linea della Commissione, come ha ribadito la presidente Ursula von der Leyen, è quella di favorire una "soluzione negoziata".

