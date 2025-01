Elon Musk, indagine Ue su X: le sinistre europee alleate contro il miliardario

18 gennaio 2025 a

Donald Trump si insedierà alla Casa Bianca dopodomani. E il giuramento del nuovo presidente americano porta già in dote un contorno di polemiche che esondano dallo Studio Ovale ma vanno a colpire i più diretti collaboratori del futuro presidente. A cominciare dal pirotecnico Elon Musk e dai suoi rapporti con gli “amici” e alleati europei. Rapporto che nasce già complicato. A cominciare dal Digital Service Act, vale a dire la direttiva europea che dovrebbe regolare i rapporti tra la Commissione europea e i giganti informatici. Stadi fatto che proprio ieri la Commissione europea ha lanciato tre ulteriori misure investigative tecniche relative al sistema di raccomandazione di X (ex Twitter), la piattaforma dei social media di Elon Musk. L’annuncio dato da Bruxelles (prima a mezzo comunicato stampa), e poi - viste le richieste di chiarimento - con alcuni dettagli e chiarimenti aggiunti poi dal portavoce per i Servizi digitali, Thomas Regnier si basa su come saranno attuati gli accertamento dei fatti (“fact-finding”) nell’inchiesta avviataoltre due ani fa (il 18 dicembre 2023), proprio adottando il Dsa. (...)