Carte di credito, incubo-dazi: ecco cosa può accadere

Qualche giorno fa la Lagarde, che la prossima settimana si prepara a tagliare i tassi di un quarto di punto, ha ricordato che "le principali piattaforme di pagamento sono tutte controllate da aziende al di fuori dell’Europa. È fondamentale garantire che esista un’alternativa europea". Dunque, i pagamenti digitali avvengono soltanto attraverso carte di credito americane come Mastercard o Visa o sistemi di pagamento americani o cinesi come Paypal o Alipay. In ben tredici Paesi dell'Unione europea non esistono alternative a quei circuiti. E adesso che le tensioni economiche e commerciali con gli Usa si fanno sempre più intense, ci si chiede che cosa si possa fare per avere maggiori tutele.

La Banca centrale europea di Christine Lagarde sarebbe in angoscia per i dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump e non solo: la preoccupazione riguarderebbe anche le sue possibili mosse sui sistemi di pagamento e un piano che potrebbe rovesciare gli equilibri globali minacciando l’euro.

Se quelle aziende cominciassero a imporre maxi commissioni ai clienti europei, non potrebbero che esserci conseguenze negative per tutta l'Europa. E questo, proprio come i dazi, potrebbe essere usato come strumento di pressione. Per questo, secondo la presidente della Bce, è necessario che l'Unione lavori a un'alternativa vera ai circuiti extraeuropei: il cosiddetto euro digitale di cui si è già parlato in passato.

Dell'altro dossier che sta creando panico tra i banchieri ha parlato Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce: "Le recenti misure prese dagli Usa per promuovere degli stablecoins sollevano timori per la stabilità finanziaria dell’Europa e per la sua autonomia strategica". Gli stablecoins, come spiega Repubblica, sono monete create da privati che possono essere ancorate al dollaro o ad altre monete per renderle stabili e che non hanno bisogno di intermediari bancari. Dunque, Trump da una parte vuole "espandere il dominio del dollaro" come ha detto lui stesso riferendosi agli stablecoins; e dall'altra sfrutterà gli stablecoins per "finanziare i tagli delle tasse e altre misure che ha in mente senza aggravare il disavanzo", come ha spiegato Paolo Guerrieri, economista di Science Po.