Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto?

Certo, c'è quel cattivone e buzzurro di Donald Trump che ce l'ha a morte con l'Europa. Quel troglodita fascistoide di Elon Musk che profetizza la nostra scomparsa e non perde occasione per prenderci a bastonate. Ma siamo proprio sicuri che l'Europa voglia davvero bene a se stessa? E che tutti i nostri problemi arrivano dall'altra parte dell'Oceano? No, perché quando Mario Draghi, la cui fede europeista è assiomatica, striglia con ferocia le politiche suicide del Vecchio Continente scatta la standing ovation. Quando la stessa presidente Ursula von der Leyen corregge il rotta ammettendo che molti errori sono stati fatti nessuno s'indigna. E in fondo anche quando Barak Obama, una decina di anni fa, ci diceva che eravamo degli scrocconi non ci sono state sollevazioni di popolo. Ci mancherebbe che ci mettessimo a contestare il premio Nobel per la pace. In altre parole, la questione è che Trump ci sta antipatico o che le sue parole hanno sollevato i quintali di polvere che la Ue nasconde da anni sotto il tappeto, pensando (o sperando) che qualcuno poi venga a pulire?

Non vogliamo parlare di armi, di guerre e di istinti bellicisti? Bene, parliamo di economia. «I politici europei affermano di volere un'industria automobilistica sostenibile. Ma stabilire normative irrealistiche solo per poi modificarle alla fine di ogni anno, quando i consumatori non si presentano, è la ricetta per un caos. Questo approccio interrompe un complesso ciclo di progettazione, ingegneria e catene di fornitura del prodotto che richiede lunghi tempi di consegna e miliardi di investimenti. Abbiamo urgente bisogno di un quadro normativo per l'Europa che fornisca un orizzonte di pianificazione decennale realistico e affidabile». A scrivere queste righe, in un articolo apparso sul Financial Times, è Jim Farley, che non è europeo, ma è il capo di un'azienda, la Ford, che in Europa fa affari da circa un secolo. E che solo ieri ha stretto un accordo con Renault per produrre due dei suoi modelli da destinare al mercato continentale, proprio per dimostrare l'importanza del nostro mercato per il gruppo e l'intenzione di continuare ad investirci.