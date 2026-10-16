Dl Bollette, l'Italia raggiunge l'accordo con l'Ue: "L'impatto dei costi sarà attenuato"

Il governo italiano e la Commissione europea hanno raggiunto un'intesa comune sulle misure previste dal Dl Bollette (decreto-legge 21/2026), nel pieno rispetto del Middle East State Aid Framework (Metsaf) e della normativa settoriale. Ciò fa seguito a intensi e costruttivi scambi tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, con l’obiettivo comune di attenuare l’impatto dei costi energetici e limitare l’effetto dell’aumento dei prezzi del gas sul prezzo dell’energia elettrica per le famiglie e le imprese, preservando al contempo la parità di condizioni nel mercato interno minimizzando le distorsioni. "Su questa base - spiega Palazzo Chigi -, l’Italia notificherà le misure temporanee alla Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato e la Commissione le valuterà in via prioritaria".

Conferma dell'accordo è arrivata anche da Bruxelles. Il portavoce comunitario responsabile della concorrenza ha indicato che "ora ci aspettiamo che l'Italia notifichi tempestivamente i propri piani, in conformità con il diritto della Ue e, in particolare, con i principi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, volto ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati del gas sui prezzi dell'elettricità".

La misura italiana, ha continuato il portavoce, "contribuirà a ridurre i costi energetici sia per le famiglie che per le imprese; sarà di natura temporanea e concepita in modo da ridurre al minimo le distorsioni nel mercato dell'elettricità preservando nel contempo gli incentivi agli investimenti a lungo termine nell'energia pulita". E - è la conclusione - "compenserà esclusivamente l'aumento dei costi del gas – senza coprire i costi legati al sistema di scambio di quote di emissione (Ets) – e garantirà che i benefici siano interamente trasferiti ai consumatori finali. Inoltre, al finanziamento della misura contribuiranno soltanto i consumatori che ne traggono beneficio".