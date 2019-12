Trasformazione digitale in sanità“Una strategia per l’innovazione”

La sanità si sta innovando, a partire da una sempre maggiore attenzione nella gestione del complesso delle informazioni in mano al Servizio sanitario nazionale nel suo complesso, che comporta, come conseguenza, un’assistenza personalizzata e rispondente alle esigenze del singolo paziente, che potrà beneficiare così di una assistenza personalizzata, che si traduce in benessere e migliore qualità della vita. Questi alcuni dei temi affrontati durante il Convegno ‘La trasformazione digitale in sanità: la necessità di una strategia per l’innovazione’, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Roche e che vede la partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e degli operatori sanitari.

giovedì 5 dicembre ore 9,15 a Milano presso l'ARIA S.P.A. di Via Taramelli, 26