Hiv, il ritorno in Italia: +24% in un anno, la regione più colpita

Il numero delle nuove diagnosi di HIV in Italia ha registrato un preoccupante incremento. Nel 2023 sono stati notificati 2.349 casi, segnando un aumento del 24% rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni si erano fermate a 1.888. Un balzo che solleva l’allarme tra gli esperti, soprattutto per il coinvolgimento crescente della fascia d’età tra i 40 e i 49 anni e per la diffusione del virus attraverso rapporti eterosessuali. La Lombardia si conferma la regione maggiormente interessata, con 491 diagnosi: un dato che rappresenta circa il 20% del totale nazionale.

A discutere di questi sviluppi sarà il XII Workshop Cisai, evento scientifico di riferimento che si terrà il 19 e 20 giugno a Milano, negli spazi del DuoMila Porta Nuova.

Il convegno, intitolato “Tollerabilità dei farmaci antiinfettivi e co-morbilità associate all’infezione da HIV”, riunirà specialisti provenienti da tutta Italia per affrontare le sfide più attuali nella gestione dell’HIV. A coordinare i lavori saranno Paolo Bonfanti, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università Milano-Bicocca e direttore presso l’IRCCS San Gerardo di Monza, e Antonio Di Biagio, infettivologo al Policlinico San Martino di Genova e docente all’Università del capoluogo ligure.