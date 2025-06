Estate, "mai nudi sulla sabbia". cosa si rischia in spiaggia al mare

Cosa rischiano i bambini che giocano e si divertono in spiaggia d'estate? La dottoressa Elena Bozzola, pediatra e coordinatrice della Commissione Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria, ha elencato tutte le problematiche più comuni e come prevenirle o affrontarle. In primis, i colpi di calore e le insolazioni, che però sono complicazioni che riguardano anche altre categorie fragili, come anziani e donne in gravidanza. Per concentrarci invece sul mondo dei più piccoli, dobbiamo spostare la nostra attenzione su tutte quelle cattive abitudini che fatichiamo ad abbandonare.

Un esempio? Molto spesso l'estate in spiaggia è il periodo nel quale si prova a togliere il pannolino. Attenzione però, come spiega la dottoressa: "Evitare di lasciare il bambino nudo sulla sabbia meglio usare un costume o un telo. La sabbia può contenere piccoli acari che provocano prurito, oppure batteri che, attraverso il grattamento, possono generare infezioni come l’impetigine o infezioni fungine".