Mirko Tocchio e il suo ‘Love' di gomma fanno infuriare Cartier

07 agosto 2020

Nell’epoca moderna anche un oggetto semplice come un braccialetto di gomma può diventare una tendenza, soprattutto se si tratta di giovani, come Mirko Tocchio, visionario e irriverente, da molti definito enfant prodige della moda a livello internazionale per la sua creatività in puro stile street style. Mirko Tocchio, conosciuto su Instagram come HIGHFASHIONENEMY, ha iniziato a commercializzare una versione pop dell’iconico LOVE di Cartier, registrando vendite da capogiro soprattutto negli Stati Uniti. Il suo grande successo non è stato preso bene dalla maison parisienne che, tramite una società di Londra che si occupa della protezione dei diritti di copyright , ha avanzato una citazione per plagio nei confronti di Tocchio e dei suoi bracciali rubber love, rivendicandone la proprietà intellettuale e portando all’oscuramento del sito web.

Il giovane designer che si trovava in vacanza a Ibiza, per il momento non ha voluto rilasciare interviste, ma ha commentato l’accaduto tramite una story su Instagram, sottolineando che l’accusa è priva di fondamento perché si sarebbe solo ispirato ad un oggetto iconico, realizzando un prodotto totalmente diverso rispetto a quello della maison parigina, sia a livello di materiali, che come design e ha, inoltre, dichiarato di aver dato mandato ai suoi legali per portare avanti la disputa nelle sedi opportune al fine di quantificare eventuali danni causati dallo stop della commercializzazione dei suoi bracciali.

Nel frattempo il bracciale sta diventando sempre più ricercato e alcuni che ne erano già in possesso, hanno cominciato a venderlo su altri siti a cifre astronomiche rispetto al prezzo originario-da 25 euro sono arrivati a 500 euro per la collezione completa nelle tre colorazioni! Dopo la morte di George Floyd, che ha scatenato rivolte in tutto il mondo, il rubber love era stato prodotto anche in una variante nera contro il razzismo e le oppressioni del sistema, andando sold out in pochissimo tempo con migliaia di vendite registrate; il giovane, sempre tramite un’altra Instagram story, ringraziando i suoi numerosi clienti, aveva dichiarato di voler contribuire attivamente a questa causa con delle donazioni mettendosi in prima linea contro questa piaga sociale. Come finirà la querelle?

