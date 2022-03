L'educazione finanziaria insegnata dalle nuove generazioni

14 marzo 2022 a

a

a

Si chiama Turtle Road SRL ed è stata creata da un giovanissimo imprenditore che ha fatto tutto da solo, passando dai videogiochi all’educazione finanziaria.

Federico Ronzoni, imprenditore, educatore ed investitore sui mercati delle criptovalute ed azionari, per il nome della sua società, si è ispirato proprio alla tartaruga che, senza fretta, o passi azzardati, trova la sua strada; non alla ricerca di facili e veloci percorsi per raggiungere la ricchezza, ma alla creazione di radici solide e durature.

“Bisogna avere pazienza nel settore degli investimenti “-dice Federico “perché è molto facile perdere il proprio capitale facendosi abbindolare dalla possibilità di facili e veloci guadagni, che ovviamente non esistono, ma sono semplicemente specchietti per le allodole. Insegno come investire e come costruire una propria strategia d’investimento in base alla propria propensione al rischio e alla propria gestione della liquidità. Ogni persona studia secondo il corso che sceglie, è tutto on line e in maniera autonoma.

All’interno dei corsi vi è sempre una parte di spiegazione teorica e soprattutto pratica su come funziona l’economia, poiché è fondamentale avere basi economiche prima di addentrarsi sui mercati finanziari.

La nostra azienda non si occupa di consulenza finanziaria e non è neppure interessata a servire prestazioni di servizi di investimento, poiché noi pensiamo che ogni persona debba agire in maniera autonoma e gestire personalmente il proprio capitale.

“Il mio campo principale è quello delle criptovalute, più specificamente Bitcoin. Questi nuovi asset finanziari stanno rivoluzionando il mondo, e penso che Bitcoin sia una banca nel cyberspazio, gestita da un software incorruttibile, che offre un account sicuro, semplice e conveniente a miliardi di persone in tutto il mondo”.

Ignorare oggi queste nuove tecnologie significa non stare al passo con i tempi e non abbracciare l’innovazione.

“Poi ovviamente ogni persona è diversa, deve capire cosa vuole a livello di investimento, i suoi orizzonti temporali, se andare su asset più speculativi o meno, quale strategia adottare, i suoi obiettivi finanziari e il grado di rischio che riesce a controllare”.

I corsi sono on line e possono essere seguiti sul sito www.turtleroad.it

Sul canale YouTube e sui vari social, invece, Ronzoni offre i suoi contenuti in maniera completamente gratuita, spiegando le notizie, parlando di finanza e attualità; in modo tale da rendere questo mondo accessibile a chiunque.

“Ho iniziato nel 2013, con i videogiochi su YouTube, ma ho sempre avuto la passione per l’economia e la finanza; infatti, poi mi sono spostato su questi temi, fondando, nel 2020, la società di cui sono unico socio e titolare. Non ho dipendenti, ma free lance che collaborano e gestiscono, per esempio, i social e i contenuti multimediali.

Principalmente mi rivolgo ai giovani, tantissimi sono interessati al settore, che rappresenta un trend in forte crescita, soprattutto dal 2020/2021, con la pandemia, perché grazie ai social e all’on line ci sono stati più accessi e perché è diventata un’attività accessibile da chiunque, da fare anche da casa, dal proprio computer o smartphone”.

Attualmente la situazione è rischiosa, cosa suggerisci?

*“Credo che sia meglio diminuire il rischio di investimento, perché al momento la situazione è volatile, bisogna preferire asset poco rischiosi, come ad esempio oro e argento, ma in ogni caso tutto dipende dalla propensione al rischio del singolo, poiché ovviamente si deve essere consapevoli che a maggiori rendimenti corrispondono maggiori rischi. *

E per il futuro?

“Abbiamo come obiettivo quello di consolidare la nostra esposizione in Italia, ampliandoci sui temi su cui già siamo esperti, come le criptovalute e i mercati azionari. Vogliamo aumentare il valore della azienda e ampliare l’offerta al pubblico anche ad utenti più adulti e rivolgersi anche alle società ed aziende.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.