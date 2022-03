Gruppo Tempocasa è lo sponsor ufficiale di "The R-evolution Park"

30 marzo 2022 a

Gruppo Tempocasa, leader nell’intermediazione immobiliare con 570 punti vendita in Italia, è sponsor ufficiale di The R-evolution Park. Un viaggio immersivo tra visioni in 3D, scenografie animate e dimensione reale dedicato alla scoperta della Terra e al rispetto del Pianeta in linea con gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030, sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU e finalizzata allo sviluppo sostenibile. Ideato e prodotto dalla media company Way Experience e dall’agenzia di visite turistiche MilanoGuida, l’evento si rivolge a un pubblico trasversale, a scuole e famiglie. L'iniziativa, attiva dal 19 marzo 2022 ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, è realizzata con la partnership scientifica del WWF e con il patrocinio del Comune di Milano.

Costantemente attivo in progetti riguardanti la sostenibilità a 360 gradi, Gruppo Tempocasa sposa con entusiasmo il progetto The R-evolution Park, scegliendo di sponsorizzarlo in virtù dell’affinità di mission e delle linee guida che accomunano il franchising immobiliare a Way Experience. Ormai da molto tempo, infatti, il cuore (bianco)verde di Tempocasa batte a sostegno dell’ambiente. E a confermare l’impegno che l’azienda ha messo (e vuole continuare a mettere) nella causa è Valerio Vacca, direttore comunicazione e marketing di Tempocasa: «Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo alla più grande iniziativa di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale degli ultimi tempi. Siamo consapevoli di come piccoli gesti possano portare a un grande cambio di mentalità, facendo finalmente aprire gli occhi sulla fragilità della nostra casa comune. Sono papà di due bimbi e mi piacerebbe lasciargli un’eredità e un futuro che abbiano un interesse maggiore verso i temi ambientali».

E a proposito di casa comune, Pierfrancesco Jelmoni, co-founder e direttore marketing e comunicazione di Way Experience, commenta così lo sposalizio con Gruppo Tempocasa: «Siamo molto felici di avere Tempocasa come partner perché questo progetto è la testimonianza di come tutti, indistintamente, siano in grado di guardare da una stessa prospettiva l’unica casa che abbiamo. Tempocasa si è dimostrata particolarmente sensibile al tema della sostenibilità e alle nuove tecnologie messe in campo, che aiutano indubbiamente il proprio business ma cambiano anche la customer experience delle persone».

Gli alberi e i vialetti dei giardini di Porta Venezia sono il punto da dove tutto ha (ed ebbe) inizio. Le prime tappe del tour, rigorosamente accompagnate da una guida naturalistica, sono incentrate sulla nascita della Terra, dal Big Bang alla sua trasformazione in Pianeta Blu, fino alla comparsa dei primi di dinosauri che introducono il concetto di estinzione, portando così alla comparsa dell’uomo. La biodiversità a rischio è invece il focus della seconda parte della narrazione: savana, ghiacciai e barriere coralline sono visibilmente danneggiati dal sovrasfruttamento dell’ambiente e dal cambiamento climatico. Il capitolo finale del racconto ha invece l’obiettivo di far acquisire una maggiore consapevolezza sulle problematiche relative all’impatto umano sul Pianeta al fine di comprendere come, lavorando insieme, si possa fare la differenza e vincere la più grande sfida della nostra epoca.



