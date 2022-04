Vinitaly, alla cantina Cesarini Sartori - Rossobastardo la Gran Medaglia Cangrande

11 aprile 2022 a

a

a

"La nostra Cantina verrà premiata alle ore 16 come Cantina Umbra dell'Anno al Vinitaly. Saremo presenti al padiglione 8 stand M5 con il Miglior Sagrantino 2015 per l'Annuario dei Migliori Vini e per i CINQUE grappoli Bibenda insieme a Rossobastardo 98 pti, La Randa e Benozzo 98 pti e miglior IGT umbro".

Alla cantina Cesarini Sartori - Rossobastardo la Gran Medaglia Cangrande del Vinitaly, premio Angelo Betti (ideatore del Vinitaly), assegnato dal 1973 ai grandi interpreti del mondo Enologico Italiano da Verona Fiere. Nella foto le sorelle Cesarini Sartori festeggiate dall'Ambasciatore di Taiwan Andrea S. Y. Lee, dai sindaci di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo e dalla famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.