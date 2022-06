Calendario Pirelli, gli scatti firmati Emma Summerton

15 giugno 2022 a

Sara' Emma Summerton, fotografa di fama internazionale di origini australiane, a scattare il Calendario Pirelli 2023. La notizia è stata anticipata da Ansa: i i primi scatti del nuovo The Cal sono appena stati realizzati a New York con il coinvolgimento di dieci talents ancora non resi noti. Dopo l'anno di pausa nel 2021 dovuto alla pandemia e il Calendario 2022 scattato da Bryan Adams fra musica e fotografia, la 49/a edizione del celebre Calendario vedra' come autrice una donna. Si tratta della quinta donna a realizzare il calendario Pirelli dopo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsweerde del Calendario 2007 (del duo Inez and Vinoodh) e Annie Lebovitz nel 2000 e nel 2016.

