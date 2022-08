31 agosto 2022 a

a

a

Caro-bollette, il prezzo del gas e le utenze alle stelle? Una disgrazia, una tragedia per famiglie e imprese. Meglio provare a farsi una risata. Oddio, meglio... proviamo a farci una risata. Come? Con l'ultimo modello di Rolex, il "2022". Il quadrante diventa un contatore: prezzi salatissimi, sia per il Rolex sia per le bollette.