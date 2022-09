YouGlam, il brand che vuole salvaguardare il pianeta, stringe un accordo con IdeaBellezza, punto di riferimento della cosmetica italiana

Francesco Fredella 23 settembre 2022 a

Dopo poche settimane dal lancio sul mercato, Youglam preme sull'acceleratore e stringe un accordo con IdeaBellezza, un vero colosso della distribuzione che sfiora i 100 punti vendita in Italia. Youglam è un brand di cosmetici con principi attivi a base di prebiotici, che è stato lanciato pochi mesi fa e si pone un obiettivo: portare nel mondo dello skincare innovazione e benefici. E ci sta già riuscendo.



"Siamo un team molto strutturato, abbiamo lavorato quasi un anno nello sviluppo di YouGlam senza compromettere quelli che sono ad oggi i nostri riferimenti: valore e qualità dei prodotti", dicono dal quartier generale di Youglam. "Abbiamo deciso di creare cosmetici di skincare con ingredienti e attivi naturali made in italy, senza siliconi e sostanze nocive. Ci impegniamo nel salvaguardare il pianeta, i nostri cosmetici non sono testati sugli animali e sono confezionati in packaging riciclabili", raccontano ancora. Una vera novità che arriva sul mercato e strizza l'occhio agli animalisti dice il Managing Director Italia.



Ma Youglam ha le idee chiare sul futuro: nei prossimi due anni si impegnerà nella ricerca e sviluppo con l'obiettivo di espandersi in tutta Europa e nel mondo.