Stéphanie Villagomez, tik toker con la passione per la ristorazione italiana

Francesco Fredella 22 novembre 2022 a

a

a

Tiff Villagomez, nome d’arte di Stéphanie Villagomez è una giovane influencer americana sulla cresta dei social. Fra i suoi canali di instgram e tik tok l’influencer conta più di 5,2 milioni di followers. La ragazza, forte dei suoi contenuti in cui presenta capi d’abbigliamento, può fregiarsi di aver dato una forte spinta al social Instagram, contribuendo alla sua diffusione quando il social non era cosi utilizzato. La sua fama cresce nel tempo grazie ai suoi post in cui collabora spesso con brand di primo livello. Il suo profilo è gestito in modo da essere tollerante con tutti gli utenti, fatta eccezione per coloro che mirano solo a infastidirla senza portare mai alcun contenuto interessante o costruttivo.

La predisposizione di Tiff ad aiutare il prossimo la porta a fondare un associazione che sostiene grazie al lavoro di modella e influencer e che ha come fine di ultimo di sfamare i meno fortunati.



Il suo lavoro di modella però non rappresenta il punto di arrivo, ma è solo l’inizio di un progetto di più ampio respiro. Tiff ama l’Italia e visita il bel paese ogni volta che può. Nei suoi viaggi fra la cultura e le tradizioni della penisola, Tiff si concede sempre un tour di sapori fra i mille piatti che la cucina italiana può offrire. Proprio da questi incontri con i piatti della tradizione nasce la decisione di Stéphanie di aprire un ristorante di cucina italiana.



Dopo questa scoperta tutto il suo lavoro su intagram e le sue sessioni su Tik Tok hanno subito un cambiamento e sono diventati strumenti per poter raggiungere il suo sogno.

Tiff continua a studiare e fare pratica sulla cucina e sulla gestione di un’attività, prima di poter finalmente aprire la sua. I programmi culinari sono ormai diventati i suoi preferiti e non perde mai occasione per imparare qualche nuovo piatto o lasciarsi ispirare dai concorrenti. Speriamo di poter andare presto nel suo ristorante e scoprire cosa sarà riuscita a creare per noi.

Andate a seguirla sui suoi profili social se volete sostenere il suo progetto!