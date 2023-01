Movi Family Apart Hotel, la Spa per bambini nel cuore delle Dolomiti

14 gennaio 2023 a

Il concetto non è “venite in Alta Badia e rifilateci i vostri figli, dimenticateli”. Piuttosto, “venite con i vostri figli e diteci di cosa avete bisogno”. Movimënt, il grande contenitore di idee dell’Alta Badia, stavolta scommette sul primo Family Apart Hotel 4 stelle, struttura ricettiva per famiglie innovativa nel concetto quanto nella realizzazione nel cuore delle Dolomiti. Punti di forza? Gli spazi ad hoc per il divertimento e l’apprendimento; un innovativo parco aquatico interno; servizi dedicati come la spesa al supermarket o i pasti (ordinabili tramite il sistema di infotainment dai locali tipici di zona) direttamente in camera.

Ecco dunque che a Corvara prende vita, dopo un importante investimento di 14 milioni di euro, un complesso che per l’area è un unicum nel suo genere, realizzato anche grazie all’esperienza genitoriale dei ragazzi di Movimënt, che hanno dato consigli preziosi sfruttando l’esperienza fatta a casa con i propri figli. L’hotel si sviluppa su quattro piani, ognuno denominato con il nome di un animale e con un colore specifico, disseminato di simpatiche scritte in ladino; 33 gli appartamenti di varie metrature dotati di ogni comfort e cucine attrezzate con quanto serve per i baby ospiti (anche nelle dimensioni): kit di stoviglie dedicate, scaldabiberon, babyphone, bollitore e altro ancora. Tutto imperniato attorno al nucleo della struttura, un Acqua Fun World per i piccoli disposto su due piani, cui fanno da pendant una sala giochi di 250 metri quadri dalle pareti di vetro tramite le quali mamma e papà non perdono mai di vista i figli, una spa per famiglie e una “adults only” (un minimo di relax ci vuole!), la sala colazioni, un giardino con parco giochi.

Insomma, un mondo a misura di bimbo all’ombra dell’affascinante Sassongher ma illuminato (letteralmente) con i criteri più moderni di attenzione all’ambiente. Il Movi Family Apart Hotel ha fatto della sostenibilità la sua priorità: si tratta di un edificio Casa Clima A e NZEB (Nearly Zero Energy Building, edificio con emissioni quasi pari a zero), realizzato dallo studio Kostnerarchitektur di Corvara. Parte dell’energia elettrica e del calore che alimentano l’hotel provengono da un co-generatore a metano con emissioni molto ridotte, oltre che da fornitori locali di energia elettrica rinnovabile. La chicca è il sistema centralizzato: favorisce il recupero del calore dai frigoriferi, che viene riutilizzato per il riscaldamento dell’acqua nelle cucine, creando un circolo virtuoso. All’interno della struttura le immancabili stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, sia auto che biciclette (noleggiabili direttamente in hotel), con il turismo ciclistico che da sempre rappresenta uno dei punti chiave dell’offerta turistica di Movimënt e della sua area.