Festival PoesiaEuropa: il 30 maggio il via all'Isola Polvese del Trasimeno

25 maggio 2023 a

a

a

Un grande appuntamento culturale su una piccola isola al centro dell’Italia. L’Isola Polvese del Lago Trasimeno (Perugia), al confine tra Umbria e Toscana, dal 30 maggio al 3 giugno 2023, ospita il Festival “Poesiæuropa” (dittongo voluto). Giunto alla V edizione, l’evento propone una riflessione sulla cultura umanistica europea, partendo dalle voci della poesia, per costruire visioni per il futuro. L’iniziativa, posta sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, è organizzata in collaborazione con Arci Spazio Humanities APS e l'Università degli Studi di Perugia. La partecipazione è libera e gratuita.

Il programma è articolato in appuntamenti diversi: lectio, forum di dialogo, reading e un workshop creativo. Da segnalare, tra i partecipanti, il poeta cinese Yang Lian, esule in Europa fin dalla rivoluzione maoista, la scrittrice austrica Sabine Gruber e le due presenze francesi, Laure Gautier, poetessa attiva soprattutto sul versante della performance poetica, e Benoît Casas. Sul fronte italiano, è prevista la compresenza di poeti e narratori, fra cui Umberto Fiori e Giorgio Falco insieme all’artista visiva Sabrina Ragucci. Tra gli altri poeti: gli svizzeri Prisca Agustoni e Martin Rueff e gli italiani Maria Teresa Carbone, Gian Maria Annovi, Giovanna Frene, Franca Mancinelli, Lidia Riviello, Gian Mario Villalta, Italo Testa e Luigia Sorrentino. Da evidenziare, inoltre, le 20 borse di studio dedicate in particolare ai giovani, che sono stati selezionati a fronte delle domande inviate e dei loro curricula.