AISICO unico laboratorio in Italia accreditato FIA per i Debris Fence Testing

Il 29 giugno a Pereto (AQ) presso il Test House&LAB di AISICO si sono svolte con esiti positivi, le prime prove ufficiali FIA – Federation Internationale de L’Automobile, per testare le barriere di sicurezza e le barriere anti-detriti dei circuiti, che garantiscono la massima sicurezza agli spettatori durante gli eventi a tutti livelli di competizioni.

AISICO, azienda leader nella sicurezza stradale, ha raggiunto questo importante traguardo nell’ambito del settore degli sport automobilistici, diventando Centro Prove ufficiale approvato da FIA per “Safety Barriers and Debris Fence Testing”. In questo modo AISICO diventa a tutti gli effetti il primo Centro Prova in Italia e secondo in Europa, che vanta questo riconoscimento da parte di FIA.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa collaborazione con FIA” commenta così l’Ing. Ottavia Calamani, Responsabile Nuove Tecnologie di ASICO “che promuove non solo gli sport motoristici, ma anche una mobilità sicura, sostenibile e accessibile per tutti gli utenti della strada in tutto il mondo”.

AISICO, grazie alla professionalità, all’impegno e ai costanti investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo è stata in grado di esplorare nuove opportunità che permetteranno di raggiungere obiettivi sempre più stimolanti anche nel settore degli sport automobilistici.