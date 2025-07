Viaggio academy in Argentina, un'esperienza unica per diventare narratori del mondo

Un progetto formativo rivoluzionario che unisce l’avventura, la formazione pratica e l’etica del giornalismo. Guidati da Fabrizio Biasin, uno dei nostri giornalisti sportivi più famosi, viaggerete in luoghi simbolo del calcio, per imparare l’arte del reportage in condizioni reali.

L'Academy per Inviati Sportivi è un percorso formativo esclusivo pensato per gli appassionati di calcio che desiderano approfondire le dinamiche della cronaca sportiva e acquisire le competenze necessarie per diventare inviati di punta. Questo percorso si terrà in Argentina, una delle nazioni con la tradizione calcistica più ricca e affascinante al mondo, con un focus particolare su Diego Maradona, la leggenda che ha segnato un'epoca del calcio internazionale e Lionel Messi.

I partecipanti avranno l’opportunità unica di vivere da vicino l'intensità delle partite, assistere a partite di campionato, esplorare gli stadi iconici come la Bombonera e scrivere reportage in tempo reale. Saranno guidati nell’arte di raccontare storie che vanno oltre il risultato della partita, entrando nel cuore pulsante del calcio: dalle tensioni politiche alle rivalità storiche, fino al fervore dei tifosi.

Concluderanno il percorso con un progetto finale che li vedrà cimentarsi in un reportage completo, come veri e propri inviati sul campo, con la possibilità di vedere poi pubblicati i loro articoli o le loro fotografie sul quotidiano Libero. Un’opportunità unica per immergersi nella passione e nell’autenticità del calcio argentino, all'insegna della memoria di Maradona e delle nuove frontiere del giornalismo sportivo.

Il viaggio è aperto a:

Giornalisti e aspiranti reporter che vogliono specializzarsi nel giornalismo di guerra e di viaggio.

Fotografi e videomaker interessati a documentare realtà complesse.

Studenti di comunicazione, scienze politiche o relazioni internazionali.

Appassionati di sport, calcio e storytelling, anche senza esperienza pregressa.

Per informazioni e prenotazioni: 02 50071294

Qui trovate il programma dettagliato del viaggio:

Giorno 1 – venerdì 03 ottobre

Partenza dall’Italia per Buenos Aires. Arrivo in serata, accoglienza in aeroporto e trasferimento all’Hotel Undici (o similare).

Giorno 2 – sabato 04 ottobre

Prima colazione in hotel.

Check-out e partenza per una gita panoramica alla scoperta dei principali punti di interesse della città: Plaza de Mayo, la zona storica, Puerto Madero e il quartiere di Recoleta.

Pranzo in un ristorante locale. Check-in all’Hotel Kenton Palace (o similare).

Pomeriggio libero per esplorare la città.

In serata, vivremo un’esperienza unica con uno spettacolo di tango, accompagnato da una cena tipica con antipasto, piatto principale, dolce e bevande.

Giorno 3 – domenica 05 ottobre

Prima colazione in hotel.

Scopriamo la via Defensa che, la domenica, si trasforma in una grande fiera pedonale con artigiani locali. Visiteremo poi il Mercato di San Telmo, oggi centro gastronomico di Buenos Aires. Il tutto accompagnati da una guida locale parlante italiano.

Nel pomeriggio, ci aspetta l’esperienza per la quale abbiamo volato per oltre 10 ore:

Boca Juniors-Newell’s Old Boys alla Bombonera.

Cena e serata libera

Nota: Le date e gli orari delle partite possono subire variazioni a causa di modifiche nel calendario del campionato.

Giorno 4 – lunedì 06 ottobre

Prima colazione in hotel.

Oggi esploreremo un lato diverso di Buenos Aires: il Delta del fiume Paraná e la cittadina di Tigre. Navigheremo in canoe di legno, costruite artigianalmente, per esplorare le isole del Delta immersi tra i suoni della natura, accompagnati da guide esperte che ci racconteranno la storia del Delta e della vita degli isolani.

Il tour include i trasferimenti, le attività in canoa e il pranzo in una delle isole. Rientro in hotel previsto per le 15:00.

Cena e serata libera.

Giorno 5 – martedì 07 ottobre

Prima colazione in hotel.

Check-out e partenza in pulmino privato per Rosario (circa 3,5 ore di viaggio). Al nostro arrivo, visiteremo il quartiere natale di Messi (Barrio Las Heras), la sua prima scuola e la casa del club dove ha iniziato ad incantare; faremo anche un tour esterno dello stadio

del Newell’s Old Boys, che ha dato il via alla sua carriera da professionista. Ammireremo murales e statue sparse per la città a lui dedicate e concluderemo il tour con la visita del Museo del Deporte.

Pranzo previsto presso il bar della famiglia Messi.

Check-in all'Hotel Esplendor Savoy (o similare).

Cena e serata libera

Giorno 6 – mercoledì 08 ottobre

Prima colazione in hotel.

Check-out e rientro a Buenos Aires in pulmino (arrivo previsto a mezzogiorno). Check-in all'Hotel Kenton Palace (o similare). Pomeriggio libero per attività facoltative.

Facoltativo: possibilità di assistere a una partita di calcio di serie minore.

Nota: Le date e gli orari delle partite possono subire variazioni a causa di modifiche nel calendario del campionato.

Giorno 7 – giovedì 09 ottobre

Prima colazione in hotel.

Oggi visiteremo i luoghi simbolo di Diego Armando Maradona: il quartiere di La Boca, il porto naturale che ha accolto tanti immigrati italiani, soprattutto genovesi; la famosa "Caminito", una strada-museo con case colorate e il leggendario stadio del Boca Juniors (La Bombonera), dove visiteremo il museo e l'interno dello stadio.

Nel pomeriggio, vivremo un'esperienza unica: scenderemo in campo per giocare un’amichevole con dei ragazzi argentini. Sarà un incontro che va oltre lo sport, una vera e propria celebrazione della magia del calcio che unisce culture e sogni. A fine partita, festeggeremo con un tradizionale choripán, carne alla griglia e birra.

Rientro in hotel e pernottamento

Giorno 8 – venerdì 10 ottobre

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

Il costo del viaggio è di 3899 euro per persona in camera doppia condivisa con bagno privato.

La quota comprende:

• Voli intercontinentali da/per l’Italia

• 7 notti in hotel 4* con colazione come da programma;

• Trasferimenti privati in pulmino;

• Guide locali in lingua italiana;

• Biglietto per la partita del Boca alla Bombonera;

• Biglietti d’ingresso agli stadi e musei menzionati nel programma;

• Organizzazione della partita di calcetto con arbitro, premi e grigliata finale;

• Foto e video professionali della partita di calcio a 5;

• Pasti indicati (1 bevanda analcolica inclusa) e cena con spettacolo di tango

(incluso vino e birra).

La quota non comprende:

• Extra e attività facoltative non indicate nel programma;

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Documenti necessari

• E' necessario il passaporto, con una validità residua non inferiore al periodo di permanenza nel Paese.

• Non è necessario il visto di ingresso, per soggiorni turistici inferiori ai 90 giorni

• L'Argentina adotta un registro elettronico di ingresso e di uscita dal Paese, consultabile dai diretti interessati al link www.migraciones.gov.ar/transitos.

Per informazioni di dettaglio, si invita a consultare il sito Internet dell'Autorità argentina competente: www.argentina.gob.ar/interior/migraciones.

• Per ulteriori informazioni consultare la pagina web https://www.viaggiaresicuri.it

Le iscrizioni sono aperte a tutti. Non è necessaria esperienza pregressa.

Per informazioni e prenotazioni: 02 50071294

https://booking.gattinonitravel.it/it/closedtour/pro/29626217/pkg-32558623-1

Il viaggio si svolge in collaborazione con Gattinoni Travel, azienda leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.