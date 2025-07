Diogo Jota, "una gomma è esplosa": il sospetto sull'incidente mortale

Il mondo del calcio in lutto. La morte di Diogo Jota , giocatore portoghese del Liverpool, a soli 28 anni ha sconvolto tutti. Secondo le prime ricostruzioni la Lamborghini su cui viaggiavano è uscita di strada e ha preso fuoco dopo lo scoppio di uno pneumatico. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di giovedì 3 luglio, alle 00:30 al chilometro 65 della A-52, all'altezza della cittadina di Cernadilla, in Spagna.

Al momento dello schianto, "la sala operativa 1-1-2 Castilla y León ha ricevuto diverse chiamate che segnalavano un incidente stradale al km 65 della A-52, tra Cernadilla e Palacios de Sanabria, provincia di Zamora. È stato segnalato che un'auto è rimasta coinvolta nell'incidente e il veicolo è andato a fuoco", si legge in un comunicato pubblicato sui siti spagnoli. A quel punto l'1-1-2 ha informato la Polizia Stradale di Zamora, i Vigili del Fuoco del Consiglio Provinciale di Zamora e il Centro di Coordinamento delle Emergenze (CCU) di Sacyl. Da lì sono stati inviati un'Unità di Emergenza Medica (UME) e il personale medico di assistenza primaria (MAP) del Mombuey Health Center, ma per i due fratelli non c’è stato nulla da fare. Le immagini video dei momenti successivi all'incidente, pubblicate dai media spagnoli, mostrano segni di frenata che si allontanano dalla strada verso i guardrail divelti. Si vede poi l'auto bruciata diversi metri più avanti, con parte della vegetazione circostante distrutta dal fuoco.