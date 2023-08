Elearningformazione.it: prepazione e formazione a 360 gradi

28 agosto 2023 a

Un unico contenitore online raggiungibile sul sito www.elearningformazione.it, in grado di soddisfare le esigenze di istruzione, formazione e preparazione, di tutti. Questo, in parole semplici, lo strumento realizzato da ITALFOR srl, la società proprietaria di Elearning Formazione. Ma entriamo nel dettaglio: la piattaforma offre agli studenti di scuola superiore, corsi online di preparazione scolastica, idonei a colmare insufficienze e lacune, videolezioni dedicate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), per conseguire crediti scolastici e le c.d. “soft skills” (competenze trasversali) indispensabili per presentarsi con autorevolezza nel mondo del lavoro.

Sul sito www.elearningformazione.it è possibile seguire corsi di preparazione per tutti i concorsi nella pubblica amministrazione: ministeri, agenzie, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni, ma anche per le forze armate e di polizia, nonché per il mondo scuola (docenti, dirigenti e DSGA). In piattaforma è presente un ventaglio formativo specifico dedicato a coloro che vogliono superare il test di ammissione per l’accesso alle facoltà a numero programmato come, ad esempio, medicina, scienze della formazione primaria o architettura, ecc... Per gli studenti universitari, elearningformazione.it offre corsi di preparazione videoregistrate dei singoli esami, per agevolare l’apprendimento e la memorizzazione.

A completare il parterre formativo vi è l’ampia gamma di corsi di formazione professionale, di master di specializzazione, dedicati alle nuove professioni di cui alla Legge 04/2013, nonché corsi di formazione aziendale destinati a dirigenti, quadri e lavoratori. Per tutti i percorsi formativi è possibile consultare e scaricare ogni tipologia di materiale editoriale (appunti, manuali, dispense, ecc…), nonché monitorare costantemente il proprio livello di apprendimento con test di autovalutazione e simulazioni d’esame. Insomma, una piattaforma in grado di erogare quella formazione indispensabile per affrontare e vincere le sfide del mondo del lavoro, ed aggiornare costantemente il proprio bagaglio culturale e professionale.