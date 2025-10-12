Ballando con le Stelle, Mariotto asfalta Paolo Belli: "Mi addormento. Tu, buffone..."

“Vivere di musica e spettacolo era il mio sogno. Volevo fare ciò che sto facendo adesso, il sabato sera su Rai 1. Le batoste le ho sempre affrontate con mia moglie, ma una cosa la so: nessuno mi ha mai regalato niente, qualsiasi cosa è stata una mia conquista ”. Con queste parole cariche di sincerità, lo showman ha introdotto la sua performance, che dopo le palette ha ottenuto un totale di 34 punti . Un risultato discreto ma che non ha pienamente soddisfatto la coppia, soprattutto dopo le osservazioni pungenti di Guillermo Mariotto , notoriamente tra i giudici più severi del programma.

La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera su Rai 1, condotta va da sé da Milly Carlucci , ha regalato momenti intensi, emozioni e qualche scintilla in giuria. Tra i protagonisti della serata, Paolo Belli ha portato in pista tutta la sua passione con uno slow fox insieme alla maestra Giada Lini , raccontando prima dell’esibizione il suo legame profondo con la musica e il sogno che è riuscito a realizzare.

“Mi sono addormentato, che noia! Tu sei il buffone della corte, pieno di energia, dovresti fare ciò che uno non si aspetta...”, l'affondo di Guillermo Mariotto contro Paolo Belli. Un commento che non è passato inosservato. Lo showman, visibilmente infastidito, ha risposto senza troppi giri di parole. "Non siamo al circo...", la risposta piccata di Paolo Belli alle critiche di Guillermo Mariotto.

Il giurato, tuttavia, ha difeso la propria posizione spiegando meglio il senso del suo giudizio: "È una noia se fate così, per me Paolo Belli è una tigre e io voglio più follia in pista”, ha aggiunto. A spezzare la tensione ci ha pensato Alberto Matano, che ha preso le parti di Belli, riconoscendo il valore e la misura della sua esibizione. "Io non ho capito cosa dovrebbe fare vedere, consiglio a Mariotto di farsi un caffè se ha sonno", ha concluso Matano, strappando un applauso al pubblico.