Sinner e Alcaraz? Michelsen rivela come sono ridotti i loro avversari: "Ridono tutti"

Le sue parole valgono più di mille analisi. Da oltre due anni, Sinner e Alcaraz si dividono il bottino dei tornei più prestigiosi : gli ultimi otto Slam sono finiti solo nelle loro mani. L’altoatesino ha scritto pagine di storia trionfando a Melbourne e a New York nel 2024, dopo i successi del 2023, coronati dal titolo a Wimbledon. Ogni volta che comincia un major, il copione sembra già scritto: se non vince uno, vince l’altro.

Un aneddoto snocciolato da Alex Michelsen fotografa meglio di qualsiasi statistica quanto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stiano dominando il tennis mondiale. Nel circuito, ormai, nessuno crede davvero di poterli battere. Quando lo statunitense racconta cosa accade nello spogliatoio, il tono è più di rassegnazione che di ironia: "Non c'è niente che noi poveri ragazzi possiamo fare al momento contro quei due – ammette il 21enne Michelsen, numero 34 al mondo, al podcast Nothing Major -. Quando qualcuno in spogliatoio dice sì, posso vincere lo Us Open , tutti scoppiano semplicemente a ridere. Penso che nessuno ci creda più. Tranne Djokovic, forse. Ma non sta ringiovanendo...", aggiunge sornione.

Questa egemonia non è solo tecnica ma anche psicologica. Contro Sinner e Alcaraz, molti partono sconfitti già prima di scendere in campo. È una sensazione palpabile, confermata dai numeri: l’azzurro perde solo quando non è al meglio o quando dall’altra parte c’è proprio Alcaraz, che gli ha appena strappato il primo posto nel ranking ATP. Nel 2024, a parte il ko con lo spagnolo e quello di Halle contro Bublik, nessuno è riuscito a fermarlo. E, al netto dei numeri, l'ultima roboante conferma all'egemonia è arrivata proprio dall'aneddoto di Michelsen: vincere contro di loro? Ipotesi che si scarta sghignazzando in spogliatoio...