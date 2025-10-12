Ferrari, "Elkann ha scelto Christian Horner": terremoto in Formula 1

Potenzialmente, un terremoto in grado scuotere dalle fondamenta il paddock di Formula 1. L'indiscrezione arriva direttamente dal cuore di Maranello: Chris Horner, appena liberatosi da ogni legame con la Red Bull, sarebbe nel mirino della Ferrari per sostituire Frederic Vasseur. A rilanciare l’indiscrezione sono stati i tedeschi di F1-Insider, secondo cui il presidente del Cavallino, John Elkann, avrebbe già individuato nel manager britannico l’uomo giusto per riportare la Ferrari ai vertici. Una suggestione che trova eco anche nelle recenti dichiarazioni dello stesso Elkann: "Per me la Ferrari è questione personale, mi impegno verso i fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come stiamo facendo nelle gare di endurance."

Dopo mesi di tensioni interne e un lungo contenzioso legale con una dipendente di Milton Keynes per presunti “comportamenti inopportuni”, Horner ha chiuso ogni pendenza con la Red Bull, aprendo così la porta a un nuovo capitolo della sua carriera. E, inevitabilmente, il nome Ferrari è tornato a circolare con forza.

Il principale nodo da sciogliere sarebbe però proprio quello legato a Frederic Vasseur. Il francese, arrivato a Maranello nel 2023 dalla Sauber-Alfa Romeo, ha infatti rinnovato il suo contratto solo tre mesi fa. Pensare a un cambio al vertice dopo così poco tempo sarebbe quantomeno sorprendente, anche se a Maranello non è la prima volta che le strategie manageriali cambiano direzione con rapidità. E un cambio, forse, sarebbe da prendere in considerazione anche alla luce dei risultati, miserrimi, della stagione in corso.