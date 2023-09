Capalbio Film Festival, ecco i primi ospiti dell'evento tra cinema arte e sostenibilità ambientale

06 settembre 2023 a

Svelati i primi ospiti presenti alla nuova edizione di Capalbio Film Festival diretto da Steve Della Casa e Daniele Orazi che si daranno appuntamento nella cittadina della maremma toscana da giovedì 14 a domenica 17 settembre 2023.

Dal libro allo schermo è il focus del festival che punta l’attenzione sul racconto e sulla sceneggiatura attraverso la lente di ingrandimento della scrittura cinematografica. Un ricco programma di incontri con registi, sceneggiatori, autori e interpreti sarà l’occasione per approfondire la fase realizzativa di un film e di una produzione televisiva tra aspetti creativi e produttivi partendo dalla scrittura.

Tra i riconoscimenti di questa edizione il Premio alla Sceneggiatura Capalbio Film Festival 2023 andrà alla sceneggiatrice Federica Pontremoli per il film Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti e il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2023 al produttore Carlo Degli Esposti che per l’occasione introdurrà la proiezione speciale di Call My Agent stagione 1.

Con Margherita Buy, madrina del festival, ci saranno Liliana Cavani, Leone d’oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, che sarà a Capalbio con Claudia Gerini, Francesca Inaudi e Paolo Costella, sceneggiatore del suo ultimo film L’ordine del tempo, liberamente ispirato all’omonimo trattato di scienza di Carlo Rovelli portato in anteprima mondiale a Venezia. Il regista Niccolò Falsetti che presenterà Margini con Silvia D’Amico tra le interpreti del film. Con Laura Luchetti regista de La bella Estate, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, ci saranno gli interpreti Yle Vianello e Andrea Bosca.

Tra le proiezioni dei film in arrivo direttamente dal festival di Venezia anche quella del documentario di Giorgio Verdelli Enzo Jannacci - Vengo Anch’io che lo presenterà con il produttore Nicola Giuliano. Tra gli ospiti anche Davide Minnella regista del film Cattiva Coscienza che arriverà con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e lo sceneggiatore Stefano Sardo. Tra i presenti a Capalbio Lucia Mascino, Riccardo Rossi, Filippo de Carli e i registi Davide Livermore e Luca Ribuoli, con gli sceneggiatori Alessandro Bardani, Maddalena Ravaglia e Leonardo Fasoli.

A chiudere il festival un focus sulla sostenibilità ambientale dal titolo Cinema verde: illuminare la sostenibilità per sconfiggere l’eco-ansia moderato da Carlo Alberto Pratesi, Presidente di EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability, con Anna Foglietta, Anne de Carbuccia artista ambientale e fondatrice di One Planet One Future realtà attiva nel promuovere la consapevolezza sui danni causati dall’uomo al pianeta. A parlare di ambiente anche la scrittrice e attivista Paola Boncompagni, Alessandro Esposito Fondatore e Ad di OFF GRID, Martina Schiuma The ID Factory Influencer, Dino Vannini, Head of Documentaries and Factual Channel Sky, Mariastella Giorlandino, AD Artemisia Lab, Andrea Salvia, Founder & AD Gorilla Socks, Chiara Sciola, Presidente Fondazione Sciola a cui andrà il Premio Green Ciak Capalbio Film Festival 2023.

La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana, sarà inaugurata da Margherita Buy madrina del festival. Il Cinema Tirreno di Borgo Carige per le proiezioni e gli incontri e lo Spazio il Frantoio di Capalbio che ospiterà la mostra dell’artista Vincenzo Marsiglia.

