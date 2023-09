Pantheon, Sangiuliano: “Ad agosto 280mila visitatori, incasso di oltre 1 mln di euro”

09 settembre 2023 a

“I numeri di agosto degli ingressi al Pantheon confermano la scelta di introdurre il biglietto a pagamento. Quasi 280mila i visitatori, circa 50mila in più rispetto a luglio, per un incasso che supera il milione di euro, con una crescita di circa 150mila euro sul mese precedente. Circa 24mila sono giovani tra i 18 e i 25 anni, in quasi 65mila hanno fruito della gratuità. Il Pantheon è un simbolo mondiale dell’architettura di tutti i tempi, un monumento senza uguali di cui Roma si fregia”.

Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i numeri del secondo mese a pagamento al Pantheon.

Grazie agli introiti ricavati, sarà possibile proseguire nella sua valorizzazione, sostenere opere di solidarietà e contribuire alla ricostruzione dei territori alluvionati. Ad agosto il contributo raccolto per l’Emilia Romagna, per effetto dell’aumento di 1 euro del biglietto previsto dal decreto-legge 61/2023 e prorogato fino a dicembre, è pari a 211.647 euro che, sommati ai 181.635 euro di luglio, portano il totale complessivo per il Pantheon a 393.282 euro

Di seguito il riepilogo del mese di agosto (01-31 agosto 2023):

• Totale ingressi (piattaforma www.museiitaliani.it + moneta elettronica + contanti): 276.309

• Totale incasso lordo (piattaforma www.museiitaliani.it + moneta elettronica + contanti): 1.009.401 euro

• Totale contributo per alluvione in Emilia Romagna 211.647 euro