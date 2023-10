Cinecittà World si trasforma nel parco di Halloween: l'iniziativa fino al 5 novembre

07 ottobre 2023 a

Cinecittà World si trasforma nel parco di Halloween fino al 5 novembre. A disposizione dei visitatori ci saranno 13 attrazioni a tema “paura”, con zombie, fantasmi, streghe e vampiri per vivere un ottobre da brivido. Alcune attrazioni saranno dedicate ai più piccoli (baby Halloween) e quattro, invece, saranno a tema horror. Il set è stato disegnato, per l’occasione, da Dante Ferretti, tre volte premio Oscar.

Il parco, per la prima volta, ospiterà la CineFiera di Halloween, il primo appuntamento a tema in Italia dedicato totalmente al mondo della “festa delle zucche”. Sarà possibile, inoltre, passeggiare tra i set ispirati dalle pellicole più spaventose di sempre. E, per i più coraggiosi, ecco l’opzione notte, ovvero dormire nell’Ostello maledetto, dove non sarà facile prendere sonno. Al Teatro 1, altra novità, gli spettatori potranno sdraiarsi e guardare le pellicole horror proiettate sul soffitto. Grazie alla sponsorship con Taffo, infine, si potranno fare le “prove della morte” su vere bare o su bare cinematografiche. In più, ecco la mostra con le pubblicità più irriverenti di Taffo. Per i bambini c’è anche la Fattoria delle Zucche, dove si insegna a intagliare il simbolo di Halloween.