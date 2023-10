Jessica Selassiè, ecco i programmi tv che le piacerebbe condurre. Poi le sue parole su Codegoni e Basciano

13 ottobre 2023 a

(di Lorenzo Pugnaloni)

Jessica Selassiè è una delle tre Principesse Etiopi, discendenti dall’omonima dinastia, detronizzata nel 1974. La giovane fashion blogger si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione alla seconda edizione di Riccanza e, successivamente, al Grande Fratello Vip 6 di cui ha indossato la “corona” di vincitrice. Oggi l’ex volto del reality più famoso di canale 5 è una radio host, Jessica è diventata speaker presso Radio Cusano Campus e in queste settimane lei, insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, ha dato origine ad un format del tutto nuovo intitolato “Suite Selassiè”. I microfoni di LiberoQuotidiano.it hanno deciso di fare quattro chiacchiere con lei, ecco di seguito l’intervista a Jessica:

Salve Jessica, come sta? Partiamo col parlare del suo progetto più grande del momento. Da cosa nasce Suite Selassiè?

«Salve, sto molto bene grazie. Suite Selassiè nasce dalla voglia di condurre un talk show e l’insieme di tante idee mie e delle mie sorelle. Un varietà condotto e diretto da noi sorelle, un pizzico di spensieratezza che mancava da tempo. Suite Selassiè sta avendo tantissimo successo, sul podio in tendenza nazionale su Twitter, blog e teste giornalistiche ne parlano entusiasti».

Lei ha vinto la penultima edizione di Grande Fratello Vip, qual è il ricordo che custodisce ancora oggi di quell’esperienza?

«È una bellissima esperienza che mi porterò nel cuore per sempre. Un viaggio personale che ti fa pensare tanto ed apprezzare anche le piccole cose. Ricordi tanti, soprattutto quelli belli».

Continuano anche attualmente alcune amicizie instauratesi durante quel percorso televisivo? Ce n’è, invece, qualcuna che l’ha delusa?

«Sento ancora tantissimi di loro tra cui Manila Nazzaro, Giucas Casella, Giacomo Urtis, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Alex Belli, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Jo Squillo, Carmen Russo, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e tanti altri».

Durante un’intervista a Verissimo, Alfonso Signorini ha dichiarato che il cast dell’ultima edizione di Grande Fratello Vip è stato “sbagliato”. Che ne pensa?

«Penso che dare tutta la colpa al cast non sia giusto. Inoltre, come ha dichiarato Alfonso, li ha scelti personalmente lui, purtroppo non sai mai come un essere umano può reagire alla convivenza forzata; quindi, è possibile che qualcuno ti deluda».

Parlando di coppie, come inquadra il continuo “tira e molla” che si è verificato tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nei mesi scorsi?

«Ora dovrebbero essere tornati insieme, spero che durino perché mi piacciono molto anche se sono entrambi due teste calde; forza Oriele!».

Che cosa pensa, invece, di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Purtroppo, recentemente, i due hanno dichiarato di essersi lasciati.

«Purtroppo, i Basciagoni, che sono dei miei amici, si sono lasciati e mi dispiace; sono sempre stata promotrice della coppia e sono stata presente in alcuni momenti importanti come la nascita della piccola Celine. Spero che possano con i giusti tempi parlare e risolvere i loro problemi e tornare insieme, anche per la loro piccola bambina».

Ad oggi qual è la sua situazione sentimentale? Che tipo di relazione cerca?

«Sono single, super corteggiata ma ancora non ho trovato quello giusto. Cerco qualcosa di semplice e stabile, che mi travolga e mi riempia d’amore».

Le piacerebbe partecipare a qualche altro programma tv? O, magari, condurne uno in particolare?

«Ad oggi voglio continuare con la mia gavetta in proiezione di poter condurre programmi tipo “Ballando con le stelle”, “È sempre mezzogiorno” o “Uno Mattina”».

Che messaggio vuole lasciare ai suoi numerosi fan che l’hanno supportata, e la supportano, ogni giorno?

«Ringrazio sempre tutti i miei fan, cerco sempre di renderli partecipi per far sentire il mio amore nei loro confronti. Senza i miei fan non avrei mai raggiunto tutto quello che sto raggiungendo».