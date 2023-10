 "Disturbi alimentari: la famiglia al centro". Il secondo convegno nazionale

20 ottobre 2023 a

I disturbi alimentari stanno vedendo una diffusione di proporzioni epidemiche soprattutto tra i più giovani. «La fascia di età si sta pericolosamente abbassando con esordi già dai 9, 10 anni di età e le richieste di aiuto hanno superato del 40% quelle di soli due anni fa.» Così dichiara Alessandro Raggi, psicoterapeuta e Vice-presidente della Fondazione Ananke di Villa Miralago commentando i dati dall’osservatorio del numero verde nazionale della Fondazione.

Per rispondere al crescente bisogno di comprensione di questo fenomeno sanitario, Venerdì 27 ottobre a Milano al Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale dalla Lombardia, si svolgerà il Convegno nazionale, giunto alla sua seconda edizione, sul tema “Disturbi alimentari: la famiglia al centro”. Il Convegno, patrocinato dal Consiglio della Regione Lombardia e dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia è organizzato da Villa Miralago, il più grande Centro in Italia per la cura dei disturbi alimentari (Cuasso al Monte, Varese) parte integrante del sistema sanitario lombardo, dalla Fondazione Ananke di Villa Miralago e dall’Associazione Ananke Family. L’evento vuole essere un’occasione di studio e confronto sul ruolo e il coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura di pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA). Interverranno, infatti, tra i maggiori esperti nel campo, rappresentanti di Associazioni del territorio e familiari.

«Queste malattie necessitano di un grande impegno da parte di tutti e la famiglia deve essere al centro della cura, per questo contiamo sul coinvolgere i migliori esperti nel confronto con i familiari», dichiara Mario Pozzoli, Presidente di Villa Miralago. Nel caso dei disturbi alimentari, infatti, il più delle volte sono proprio i genitori a chiedere aiuto. «È quindi necessario coinvolgere i genitori nella terapia ed accompagnarli in un percorso di cambiamento che passi anche attraverso una nuova percezione della patologia da parte delle famiglie» aggiunge Cinzia Fumagalli, Presidente dell’Associazione Ananke Family.

Il Convegno, aperto a tutti, si terrà dalle 09:00 alle 18:00 presso l’Auditorium Gaber del Palazzo Pirelli. È possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.curadisturbialimentari.it.