Sara Dizdari crea un Brand da zero grazie a TikTok

Con il suo Brand che ha raggiunto risultati significativi già nel primo anno, Sara Dizdari è una tra le poche giovani imprenditrici Italiane ad aver avuto successo in così poco tempo.

Prima di intraprendere questa via alternativa rispetto a una carriera tradizionale da dipendente, Sara ha dedicato molto tempo allo studio e affrontato non poche sfide.

Solo dopo aver superato queste difficoltà, ha iniziato a vedere i primi successi nel mondo dell’e-commerce e nel 2022, il suo primo brand in Italia ha raggiunto migliaia di persone, anche molti Influencer hanno acquistato dal suo sito, documentando ogni passo del suo percorso di crescita sui social media.

Sara ha deciso di condividere con noi alcuni dei segreti che le hanno permesso di ottenere tali risultati.

Oggi, la stragrande maggioranza delle persone preferisce fare acquisti online rispetto ai negozi fisici, e con la facilità con cui le piattaforme social, come TikTok, permettono di diventare virali, è diventato sempre più semplice creare una community online di persone interessate all'acquisto dei prodotti del tuo brand.

Infatti una delle armi segrete di Sara è stata proprio TikTok che le ha permesso nel giro di un anno di raggiungere centinaia di migliaia di persone, ed i completi da palestra del suo Brand sono arrivati a diversi Influencer importanti

Il consiglio di Sara è quello di buttarsi, ed approfittare delle opportunità che abbiamo online : “Il business che mi ha permesso di licenziarmi nel giro di poco tempo dal mio lavoro tradizionale è stato l’ecommerce; non scomparirà tra 10 o 20 anni, anzi al contrario è in continua crescita”-sottolinea

Basti pensare che uno degli uomini più ricchi al mondo è proprio l’inventore di uno tra gli ecommerce più conosciuti ed utilizzati al giorno d’oggi!”

Nonostante Sara abbia avuto successo con il suo Brand in pochi anni, ha iniziato dalla sua cameretta di Verona dove era una studentessa universitaria e lavorava part-time come dipendente; subito si è resa conto che il tragitto tradizionale non faceva per lei, e voleva mostrare che con dedizione, passione e impegno, è possibile superare ogni ostacolo e raggiungere obiettivi straordinari.

E durante il lockdown del 2020, ha iniziato questa avventura nel mondo dell’Ecommerce.

“È stato un periodo difficile per tutti, ma per me è stato anche un momento di profonda riflessione” afferma Sara e continua “Guardavo attraverso uno schermo le vite perfette di giovani che potevano permettersi tutto ciò che desideravano e ho sentito una fiamma ardere dentro me”



Questa fiamma l’ha spinta a credere in lei riuscendo a superare anche l’ostacolo della discriminazione di genere, che molte donne come lei devono affrontare quotidianamente.

Sin da quando aveva 15 anni, Sara aveva come sfondo del telefono il Burj Khalifa, l’edificio più alto al mondo, simbolo iconico della città di Dubai, dove attualmente vive con il suo ragazzo, e che può vedere ogni sera affacciandosi dal suo balcone.

Questa testimonianza conferma come, nonostante le difficoltà, la perseveranza e la dedizione nel perseguire i propri sogni possono alla fine portare al successo, proprio come è successo a Sara. Partendo da zero, è riuscita a costruire il suo brand di successo, dimostrando che con impegno e passione, i traguardi desiderati possono diventare realtà.

Ad oggi Sara aiuta un vasto numero di giovani, in particolare ragazze, incoraggiandole a perseguire i propri sogni e a lanciare i propri negozi online. Questo sostegno si concretizza attraverso numerosi consigli e strategie che lei stessa ha acquisito nell’impegnativo percorso di creazione del proprio brand.