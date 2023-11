Catastrofi e rischi ambientali: ad Earth Technology Expo 2023: "Italia al sicuro"

07 novembre 2023 a

a

a

Dal 15 al 18 novembre alla Fortezza da Basso di Firenze torna la Expo delle idee, progetti, tecnologie, investimenti e infrastrutture green per l’adattamento climatico, l’acqua, il territorio, le aree urbane, la difesa dell’Italia dai grandi rischi naturali (terremoti, frane, alluvioni), la transizione ecologica e digitale

Proporre soluzioni da mettere al servizio della prevenzione, per evitare i disastri naturali che sempre più spesso colpiscono la Terra e per affrontare la grande sfida climatica nella transizione ecologica e digitale. Sono questi gli obiettivi - portati avanti grazie alla straordinaria capacità italiana di creare, innovare e produrre tecnologie all’avanguardia - di Earth Technology Expo la manifestazione dedicata alle idee, ai progetti, agli investimenti e alle infrastrutture green per l’adattamento climatico, l’acqua, il territorio, le aree urbane e la difesa dell’Italia dai grandi rischi naturali, che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 15 al 18 novembre 2023.

Promossa, tra gli altri, da EWA - Fondazione Earth and Water Agenda, Protezione Civile, Ispra/SNPA, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e ANBI, Earth Technology Expo vedrà 200 tra scienziati, rappresentanti delle istituzioni, tecnici specializzati, ricercatori, esperti, operatori sul campo, per quattro giorni impegnati in 100 incontri sui problemi e sulle strategie per mitigare i rischi climatici aumentando la conoscenza e la coscienza dei pericoli incombenti, e per attivare le difese e le auto-difese contro eventi meteoclimatici sempre più estremi come incendi, terremoti, frane, alluvioni, ondate di calore sempre più premature e persistenti e rischi vulcanici come quelli rappresentati oggi dai fenomeni in corso nei Campi Flegrei.

Satelliti, sensori, droni, intelligenza artificiale, modelli climatici frutto della ricca produzione scientifica italiana, saranno al centro di incontri, dibattiti, workshop e presentazioni durante le quattro giornate a ingresso gratuito. Daranno a tutti la possibilità di conoscere e informarsi con gli operatori della Protezione Civile, Anci, Università, Ispra, Agenzia Spaziale Italiana, Cnr, Enea, Anbi, Crea e tanti altri.