Michaela Biancofiore, inasprimento pene per chi maltratta e uccide animali: l'evento organizzato dall'Intergurppo parlamentare

Inasprire le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Una battaglia politica condotta in prima persona da Michaela Biancofiore, senatrice di Coraggio Italia. E la stessa Biancofiore annuncia che "come Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente abbiamo organizzato un importante evento per discutere ai massimi livelli istituzionali della battaglia che conduciamo nelle aule parlamentari da molti anni, finalizzata all’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide gli animali".

Dunque, i dettagli: "L’iniziativa si svolgerà il prossimo mercoledì 8 novembre, dalle ore 16 alle ore 18, presso la Sala Nassirya del Senato. Dopo il saluto del presidente La Russa, sono in scaletta la mia introduzione come presidente dell’Intergruppo e gli interventi del ministro Nordio, del presidente della commissione Giustizia Maschio, del vicepresidente Rizzetto, del segretario di presidenza Biancofiore, del presidente della III sezione del Consiglio di Stato, cons. Michele Corradino, della professoressa Antonella Massaro, docente di diritto penale all’Università di Roma Tre".

E ancora, Biancofiore fa sapere che "è naturalmente prevista la possibilitá di interventi di deputati e senatori appartenenti all'intergruppo (il vicepresidente Costa e Dori devono confermare) oltre che di esponenti delle associazioni animaliste. Con l’auspicio possiate prendere parte di persona all'evento, vi pregherei di farmi pervenire le vostre adesioni. L’evento sarà comunque disponibile in diretta streaming sul sito del Senato", conclude.