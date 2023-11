Aisico ispezionerà 380 ponti della rete RFI in Centro Italia

23 novembre 2023 a

AISICO ha partecipato con successo alla gara indetta da RFI S.p.A. per l’esecuzione di ispezioni video con l’ausilio di sistemi aerei a pilotaggio remoto sui ponti ferroviari, nel contesto di gare strategiche per il monitoraggio, la verifica e la messa in sicurezza dei ponti, dei viadotti e dei sottovia relativi ai circa km 16.000 di linee di RFI. AISICO è risultata aggiudicataria, come impresa singola, dell’appalto relativo al lotto n. 2 - Centro Italia, della durata di 3 anni e del valore complessivo di Euro 5.319.360.

I lavori sono stati avviati a luglio e interesseranno 382 i ponti del Centro Italia. AISICO è un’azienda altamente specializzata nei rilievi, nell’ispezione e nel monitoraggio delle infrastrutture, con droni di ultima generazione. I dati acquisiti vengono gestiti e archiviati all’interno di una piattaforma sviluppata internamente, denominata BeSafe, che ha ottenuto nel 2022 l’importante riconoscimento della Commissione Europea “Seal of Excellence”. BeSafe è un’innovazione dirompente che permette di rendere obiettiva la valutazione diagnostica delle infrastrutture attraverso la combinazione e l’integrazione automatizzate di diverse tecnologie quali l’Intelligenza Artificiale per il rilevamento automatico dei difetti, i multisensori intelligenti, l’IOT e il BIM per la gestione di big data e applicazioni.

“Lo sviluppo di progetti di ricerca sempre più ambiziosi e la trentennale esperienza acquisita nel campo della sicurezza stradale, ci hanno permesso di raggiungere risultati importanti anche nel monitoraggio delle strutture sensibili. La commessa si inquadra in un processo di sviluppo nel settore dei monitoraggi delle infrastrutture di trasporto, che ha già visto AISICO partner dei principali gestori italiani per il monitoraggio intelligente di ponti e gallerie. L’aggiudicazione di questa gara, premia l’impegno del team e ci proietta verso un futuro di evoluzione e crescita” commenta la Responsabile delle Nuove Tecnologie di AISICO Ottavia Calamani.