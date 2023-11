Morpheus8: la rettifica sugli effetti della radiofrequenza ad aghi frazionata

28 novembre 2023 a

a

a

A norma della Legge 416/1981, con la presente si pubblica la seguente rettifica:

In risposta a quanto erroneamente espresso nell’articolo di Adnkronos del 2 novembre 2023, riportante un’intervista al Dott. Paolo Mezzana sugli effetti della radiofrequenza ad aghi frazionata, occorre precisare quanto segue:

Morpheus8 è il trattamento di medicina estetica più popolare del momento, complice anche il battesimo della trend-setter Kim Kardashian, che ha rivelato di utilizzarlo.

Quello che, però. rende unico il device di InMode è che non si tratta di un trend del momento, ma del trattamento di riferimento quando si parla di Radiofrequenza frazionata ad aghi.



Morpheus8 ha rivoluzionato le logiche degli interventi medico estetici minimamente invasivi, una delle prime scelte di molti medici, come ci spiega Antonella Franceschelli - MD PhD internista medico estetico e nutrizionista Direttrice del Master in Medicina Estetica del Viso -:



“Morpheus8 sposa perfettamente la mission della mia pratica clinica: tirare fuori la bellezza di ciascuno mantenendo l’identità, la naturalezza e l’unicità che ci contraddistingue. Questo innovativo trattamento, infatti, mi permette di rendere la pelle dei miei pazienti più distesa, più soda, di alleggerire le rughe e di dare luminosità al viso in sole tre sedute e senza dover ricorrere a iniettivi, migliorando significativamente la skin quality”.

Il segreto di Morpheus8 è proprio quello di ottenere ottimi risultati, in breve tempo e senza stravolgere sé stessi.

Per il viso, invero, la tecnologia frazionata di Morpheus8 permette il trattamento delle irregolarità della superfice della pelle come rughe sottili e profonde e cicatrici dell’acne per un miglioramento del tono cutaneo e della texture.

Mentre, per il corpo, Morpheus8 consente un rimodellamento del tessuto adiposo sottocutaneo fino a 7mm di profondità su ampie aree come cosce, glutei e addome raggiungendo i più alti livelli di energia disponibili sul mercato. Questo trattamento è ideale per indicazioni come la lassità cutanea ma anche per il trattamento della cellulite