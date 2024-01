09 gennaio 2024 a

Adriana Modaudo è la nuova Direttrice esecutiva di Relyens in Italia, gruppo mutualistico europeo di riferimento nei settori dell’assicurazione e della gestione dei rischi in sanità.

Manager con esperienza pluriennale, la Dott.ssa Modaudo ha ricoperto incarichi dirigenziali di vertice nei settori dell’Information & Communication Technology (Oracle, Sun Microsystems, IBM) e della sanità (Abbott e Gruppo Bianalisi).

Il consolidato background professionale nei suddetti settori costituirà un valore aggiunto per Relyens, coerentemente con la strategia di sviluppo dell’azienda. Il Gruppo, infatti, dopo essersi consolidato nel mercato assicurativo, guarda oggi ai settori della cyber security e delle nuove tecnologie in sanità, con l’obiettivo di potenziare il suo posizionamento come operatore a trecentosessanta gradi nel risk management sanitario.

“Sono onorata di entrare a far parte della famiglia Relyens e di poter mettere la mia professionalità a disposizione di un progetto così ambizioso e ricco di significato, naturale declinazione di quei valori mutualistici che da oltre novant’anni orientano ogni scelta e attività realizzata dal Gruppo a supporto degli attori della sanità” dichiara Adriana Modaudo, Direttrice esecutiva di Relyens in Italia.

“In una fase particolarmente delicata per il settore sanitario – conclude Modaudo – lavoreremo affinché Relyens continui a svolgere sempre più un ruolo di riferimento al fianco delle strutture e dei loro professionisti, instaurando con essi una collaborazione fattiva e propositiva e promuovendo il modello olistico di risk management distintivo del Gruppo. Un approccio che ci consente di supportare i nostri clienti in ogni fase della filiera del rischio, rispondendo alle crescenti sfide in materia di qualità e sicurezza delle cure”.